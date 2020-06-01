Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti

Trabzon'da bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan Recep Ali Düzenli, bahçede çay toplarken bir yılan tarafından ısırıldı. Yılan ısırmasına alerjisi olan Düzenli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

01.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:56

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde yaşayan öğretmen Recep Ali Düzenli, bahçesinde çay topladığı sırada bir yılan tarafından ısırıldı. Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 çocuk babası Düzenli, ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Recep Ali Düzenli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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ÇAY TOPLARKEN YILAN ISIRDI

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Karadeniz İş Okulu'nda İzci Lideri ve Müdür Yardımcısı olarak çalışan Recep Ali Düzenli (41), baba ocağı Dernekpazarı ilçesi Gülen mahallesinde kendisine ait çay bahçesinde çay toplarken yılan ısırdı.

YILAN ISIRMASINA ALERJİSİ VARDI

Yılan ısırmasına alerjisi olan öğretmen Recep Ali Düzenli zaman kaybetmeden evine gitti. Yakınları tarafından hemen Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Düzenli'nin Of Devlet Hastanesinde kalbi durdu. Yapılan müdahale sonucunda yeniden hayata döndürülen öğretmen Düzenli zaman kaybetmeden KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Düzenli hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası öğretmen Recep Ali Düzenli Gülen mahallesinde toprağa verilecek.