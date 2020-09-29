Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Tottenham - Chelsea hangi kanalda, şifresiz canlı izlenecek mi?

Beklenen Tottenham - Chelsea maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Tottenham - Chelsea saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham - Chelsea maçı ne zaman? Tottenham - Chelsea maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İngiltere'nin nefesleri kesen liginde bugün iki başarılı takım mücadele edecek. İşte, Tottenham - Chelsea maçının merak edilenleri.

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tottenham - Chelsea, İngiltere Lig Kupası maçı 29 Eylül Salı günü 21.45'de sporseverlerin karşısında olacak. Karşılaşma Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra'da oynanacak.

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Nefes kesecek karşılaşma Bein Sports 3 platformundan şifreli olarak spor tutkunlarının karşısına çıkacak.

TOTTENHAM - CHELSEA HANGİ KANALDA?

Tottenham - Chelsea maçı Bein Sports 3 Digiturk 79, Kablo TV 234, Web kanallarından canlı olarak aktarılacak.