Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Tottenham - Chelsea hangi kanalda, şifresiz canlı izlenecek mi?

İngiltere Lig Kupası mücadelesi kapsamında Tottenham - Chelsea karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Tottenham - Chelsea maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Tottenham - Chelsea maçı hangi kanalda, maçın hakemi kim, Tottenham - Chelsea maçı ne zaman saat kaçta?