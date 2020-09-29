Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Tottenham - Chelsea hangi kanalda, şifresiz canlı izlenecek mi?
29.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:36
İngiltere Lig Kupası mücadelesi kapsamında Tottenham - Chelsea karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Tottenham - Chelsea maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Tottenham - Chelsea maçı hangi kanalda, maçın hakemi kim, Tottenham - Chelsea maçı ne zaman saat kaçta?
Beklenen Tottenham - Chelsea maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Tottenham - Chelsea saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham - Chelsea maçı ne zaman? Tottenham - Chelsea maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İngiltere'nin nefesleri kesen liginde bugün iki başarılı takım mücadele edecek. İşte, Tottenham - Chelsea maçının merak edilenleri.
TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tottenham - Chelsea, İngiltere Lig Kupası maçı 29 Eylül Salı günü 21.45'de sporseverlerin karşısında olacak. Karşılaşma Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra'da oynanacak.
TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Nefes kesecek karşılaşma Bein Sports 3 platformundan şifreli olarak spor tutkunlarının karşısına çıkacak.
TOTTENHAM - CHELSEA HANGİ KANALDA?
Tottenham - Chelsea maçı Bein Sports 3 Digiturk 79, Kablo TV 234, Web kanallarından canlı olarak aktarılacak.