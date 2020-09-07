Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınabilecek ilave tedbirler ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kafe ve restoranlar daha sıkı şekilde denetleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu taşımada ayakta yolcu taşıma için yeni karar alındığını açıkladı. Toplu taşımada ayakta yolcu almak yasak mı? Toplu taşımada ayakta yolcu almanın cezası ne?

TOPLU TAŞIMADA AYAKTA YOLCU ALMAK YASAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kafe ve restoranlar daha sıkı şekilde denetleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir" dedi.

Sözlerne devam eden Erdoğan "Türkiye hem sağlık altyapısı hem aldığımız tedbirler sayesinde hamdolsun iyi noktada bulunuyor. Ancak mevcut durum bizim için kabul edilebilir değildir. Vaka ve vefat sayılarındaki kısmi yükselişten derin üzüntü duyuyoruz. Vatandaşlarımızdan tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini istiyoruz. Kafe ve restoranlar daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir." İfadelerini kulandı.

Cumhurbaşkanı "Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir" ifadelerin de sözlerine ekledi.