Toplu taşıma araçlarında yan yana oturanlar dikkat! Virüs saldırıya geçiyor

Çin'in G trenleri denilen yüksek-hızlı trenleriyle seyahat eden kişiler üzerinde bir araştırma yürütüldü. Araştırmanın sonuçlarına göre hastalığın bulaşma riski yüzde 0 ile yüzde 10 arasında değişiyor. Yüzde 10 bulaşma riski; nerede oturduğunuza, en yakın kişi ile aranızdaki mesafeye, en yakın kişinin enfekte olup olmadığına, yolculuğun ne kadar sürdüğüne bağlı olarak değişiyor.

"TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUĞU AZALTMAK ÖNEMLİ"

Southampton Üniversitesi'nden Dr. Shengjie Lai'nin ele aldığı, Clinical Infectious Diseases isimli bilim dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları ile ilgili şunları söylüyor: "Çalışmamız trenlerde COVID-19 bulaşma riskinin arttığını ortaya koyuyor. Yolcunun nerede oturduğu, yolculuk süresi ve enfekte olan bir kişinin yakınlarında olup olmaması büyük fark yaratıyor. Bu çalışma toplu taşıma araçlarında yoğunluğu azaltmanın önemini ve araca binmeden önce yolcularının ateşlerinin ölçülmesinin gerekliliğini ortaya koyuyor."

YOLCULUKTAN 14 GÜN SONRA COVID-19 SAPTANDI

Araştırmada "endeks hastaları" olarak belirlenen 2 bin 300 kişi incelendi. Bunlarda trenlerle yolculuktan 14 gün sonra COVID-19 geliştiği saptandı. Ayrıca hastalarının üç sıra önünde veya arkasında oturan 72 bin yolcu mercek altına alındı.

VİRÜSÜN SALDIRI HIZINI OTURMA MESAFESİ VE YOLCULUK SÜRESİ BELİRLİYOR

72 bin kişiden de 234'ünde COVID- 19 geliştiği görüldü. Bu da "saldırı hızının" yüzde 0.32 olduğuna işaret ediyor. Bu oran, enfekte hastanın tam yanına oturanlarda yüzde 3.5 olarak bulundu. Ancak enfekte hastanın tam yanındaki koltuğa değil de aynı sırada oturan yolcu için bu saldırı hızı yüzde 1.5 olarak hesaplandı. Yolcu, enfekte olan hastanın bir-iki sıra gerisinde oturuyor olsaydı bu oran 10 misli düşük çıkacaktı. Yolculuk süresi de riski etkiliyor. Örneğin saldırı hızı, enfekte hastayla birlikte yolculuk yapan kişi için saat başına yüzde 0.15 oranında artıyor.

COVİD-19'LU BİRİNDEN BOŞALAN KOLTUKTAN VİRÜS BULAŞMA RİSKİ DÜŞÜK

Bir diğer ilginç bulgu da; enfekte hastanın boşalttığı koltuğa oturan kişide hastalığı kapma riskinin çok düşük olması. Örneğin enfekte olan hastalardan boşalan koltuklara oturan 1342 kişinin yalnızca birinde COVID-19 gelişti.

Araştırmayı yürütenlerin trenlerle yolculuk yapanlara önerileri şöyle: Yolcular aynı sırada aralarında en az iki koltuk bırakacak şekilde oturmalı ve yolculuk süresi 3 saati aşmamalı.