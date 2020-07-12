Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ve Falette sakatlandı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesinin 62. dakikasında Tolgay Arslan, aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Sakatlık geçiren Arslan'ın yerine oyuna Garry Rodrigues dahil oldu.

Sarı-lacivertli takımda bir diğer sakatlanan oyuncu da Simone Falette oldu.

DURUMLARI TETKİKLER SONRASI BELLİ OLACAK

Mücadelenin 82. dakikasında sakatlanan ve belini tutan Gineli futbolcu kenara değişiklik işareti yaparken 84. dakikada yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı.

Tolgay'ın ve Falette'in durumları, müsabaka sonrasında yapılacak tetkitler sonucunda belli olacak.