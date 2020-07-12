Tolgay Arslan devam edemedi!
Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, Sivasspor maçının 62. dakikasında sakatlanarak yerini Garry Rodrigues'e bıraktı.
12.07.2020 22:30 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:48
Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, Sivasspor maçının 62. dakikasında sakatlanarak yerini Garry Rodrigues'e bıraktı.
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesinin 62. dakikasında Tolgay Arslan, aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Sakatlık geçiren Arslan'ın yerine oyuna Garry Rodrigues dahil oldu. Tolgay'ın durumu müsabaka sonrasında yapılacak tetkitler sonucunda belli olacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA