Tolga Gariboğlu kimdir? Tolga Gariboğlu nereli, kaç yaşında? Tolga Abi son hali

Tolga abi olarak Türkiye'nin gönlüne taht kuran Tolga Gariboğlu, 1993-2008 yılları arasında Hugo ve Tolga Abi programıyla ekrana geldi. 1966 yılında Ankara'da doğdu, dizi ve filmlerde dublajlar yaptı. 1995 yılında ise Konsensus adlı şirketi kurdu. Tolga Abi kimdir?

TOLGA GARİBOĞLU KİMDİR?

Gariboğlu, 1966 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Türk televizyoncu ve iş adamı olarak bilinen Tolga Gariboğlu, TED Ankara Koleji'nden mezun oldu.

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü tamamlayan Gariboğlu, İşletme Yönetimi alanında master yaptı. Küçük yaşlarda TRT'de çocuk saatine girdi. Uzun yıllar çeşitli dizi ve filmlerde dublaj yaptı. Hugo ve Tolga Abi adıyla dünyadaki ilk interaktif çocuk programının Türkiye'deki sunucusu ve yapımcısı olarak adını duyurdu.

Tolga Abi'nin son hali

TOLGA ABİ ADINDA ANAOKULU KURDU

Tolga Gariboğlu, 1995 yılında Konsensus adlı şirketi kurdu. 2008 yolunda 5'e Gidenden Akıllı Mısın? isimli bir yarışma programı hazırlayıp sundu, halen çocuklara yönelik dergi yayıncılığı, yerli ve yabancı formatlarla ilgili TV yapımcılığı, çocuk ve ebeveyn kitlelere yönelik danışmanlık, aktivite yönetimi ve kreatif ajans çalışmalarını yürütüyor. 2001 yılında Tolga Abi markasıyla bir anaokulu kurdu.

Hugo

Tolga Gariboğlu evli ve bir oğlu vardır.