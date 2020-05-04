4 gündür haber alınamayan alzheimer hastası kadın, her yerde aranıyor

Tokat'ın Almus ilçesinde en son evinden çıkarken görülen 4 çocuk annesi Ayşe Savdıç'tan 4 gündür haber alınamıyor. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Savdıç, bölgedeki baraj dahil olmak üzere her yerde aranıyor.

4 GÜNDÜR ARANIYOR

Almus ilçesine bağlı Karadere köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk annesi, alzheimer hastası Ayşe Savdıç'tan evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınlarının çevrede yaptıkları arama çalışmalarında bir sonuç alınamayınca jandarmadan yardım istendi. Bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ormanlık alanlarda, dere yataklarına arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 gündür devam eden çalışmalara Samsun'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de katıldı. Almus Barajı ve çevresinde aramalarını yoğunlaştıran ekipler bir bulguya ulaşmaya çalışıyor.