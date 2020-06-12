12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı

Tokat'ta, 12 yıl önce ağabeyini öldüren ve aynı zamanda amcasının oğlu olan Yücel Gökçe'yi (37) bıçakla yaralayan D.G (35) olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan şahıs ise olay yeri yakınlardaki sağlık ocağına giderek yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre; Meydan cami yanında bıçaklı saldırıya uğrayan Yücel Gökçe kanlar içinde kaldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken 5-6 yerinden yaralanan şahıs 50 metre yakınlardaki sağlık ocağına kadar giderek yardım istedi. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs ameliyata alındı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerinden kaçarken suç aleti bıçağı Meydan Çarşısında bir iş yerinin yanında atan şüpheli şahsın yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

12 YIL ÖNCE AĞABEYİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Öte yandan Yücel Gökçe'nin (37) 2008 yılında D.G'nin (35) abisini öldürdüğü öğrenildi. Yaklaşık olarak 12 yıl cezaevinde yatan şahısın pandemi sürecinde af yasasından faydalanarak tahliye oldu.