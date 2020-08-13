Fabrikasının temeli atılan ve üretim için geri sayıma geçen yerli arabanın fiyatı konusunda iddialar gündeme geldi. Yerli araba fiyatları hakkında rakamlar verilirken TOGG yerli arabanın fiyatları belli oldu mu? TOGG boş paketi, TOGG dolu paket, TOGG full paket fiyatları belli mi konuları tartışılıyor.

TOGG YERLİ ARABANIN FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Fatih Altaylı köşesinde TOGG fiyatı ile ilgili kulis bilgilerini paylaştı. 18 ay gibi bir sürede tamamlanacak yerli otomobil TOGG'un baz fiyatın 25 bin dolar karşılığı bir seviyede olması bekleniyor. 30-35 bin dolar karşılığında ise iyi bir TOGG'a sahip olabilirler.

TOGG boş paket fiyatı: 180.000 TL (25.000$)

TOGG dolu paket fiyatı: 216.000 TL (30.000$)

TOGG full paket fiyatı: 252.000 TL (35.000$)

TOGG AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu seri üretime geçilecek elektrikli yerli otomobiller için paylaşılan fiyat bilgileri hakkında açıklamada bulundu. TOGG'un duyurusunda "Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil" denildi.

TOGG, yerli otomobilin fiyatı olarak lanse edilen rakamlar hakkında resmi açıklama yaptı. Baz fiyatın 25 bin dolar olarak belirleneceği iddialarına yanıt veren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobilin fiyatının 2022'den önce açıklanmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle; Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz.

TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN YÜZDE 93'Ü TAMAMLANDI

Bursa Gemlik'te seri üretim için fabrika temeli atılan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 gizlilik anlaşması imzaladı. Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan oluşacak.

Dünyanın pek çok ülkesinde TOGG, oto startup sektörünü de hareketlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli startup'larla çalışacaklarını vurgulamıştı. TOGG'a destek veren yerli startup'lar arasında CY Vision, home-iX ve Büyütech gibi firmalar var. Ayrıca e-mobilitede gelecek vaat eden pek çok startup yepyeni teknolojiler üzerine çalışıyor.

TOGG NE ZAMAN ÇIKIYOR?

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, inşaatın zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacağını belirtti. Karakaş, TOGG Tesisi'nde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan ineceğinin haberini verdi.

Gürcan Karakaş, "TOGG Gemlik Tesisi'nde işe alımlar 2022 yılı başından itibaren başlayacak, üretim yılda 175 bin adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı da 4 bin 300 kişiye ulaşacak. Tesiste, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından ilk seri araç 2022 yılı son çeyreğinde banttan inecek. Tesiste 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG'a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek. Yerlilik oranı üretim başlangıcında yüzde 51 olarak açıkladık. Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. TOGG için tedarikçi seçimlerinin yüzde 93'ü tamamlanırken, bunların yüzde 78'i Türkiye'den, yüzde 22'sini ise Avrupa ve Asya'dan farklı şirketler oluşturuyor. TOGG için şu ana kadar 700 milyon liranın üzerinde Ar-Ge yatırımı yapıldı. TOGG'un üretim başlangıcından itibaren batarya modül ve paketleri yerlileştirilecek" ifadelerini kullandı.