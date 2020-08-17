Tik Tok'da Ceylan akımı

Ünlü sanatçı Ceylan, söz ve müziği Ayaz Aydın'a ait olan "Bir Sivaslı Uğruna" şarkısı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Her yaştan TikTok kullanıcısı Ceylan'ın bu parçası eşliğinde danslar edip o anlarını kayıt altına alıyor

Son ayların en çok kullanılan sosyal medya platformu Tik Tok'ta yer alan kullanıcılar ünlü sanatçı Ceylan'ın seslendirdiği "Bir Sivaslı Uğruna" adlı şarkısı eşliğinde dans ettikleri videoları yayınlayarak yeni bir akım başlattılar.