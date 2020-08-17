Tik Tok'da Ceylan akımı
SIk sık değiştirdiği imajı ve şarkılarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ceylan'ın 'Bir Sivalı Uğruna' isimli şarkıcı sosyal medyaya damga vurdu. Binlerce TikTok kullanıcısı, Ceylan'ın şarkısında dans ederek o anları hesaplarından paylaştı.
17.08.2020 08:53 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:38
Ünlü sanatçı Ceylan, söz ve müziği Ayaz Aydın'a ait olan "Bir Sivaslı Uğruna" şarkısı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Her yaştan TikTok kullanıcısı Ceylan'ın bu parçası eşliğinde danslar edip o anlarını kayıt altına alıyor
Son ayların en çok kullanılan sosyal medya platformu Tik Tok'ta yer alan kullanıcılar ünlü sanatçı Ceylan'ın seslendirdiği "Bir Sivaslı Uğruna" adlı şarkısı eşliğinde dans ettikleri videoları yayınlayarak yeni bir akım başlattılar.