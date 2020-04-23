THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü. Bu özel gün koronavirüs salgını dolayısıyla evlerde geçse de farklı etkinlikler de yok değil.

THY'DEN DEV AY-YILDIZ

Dün "Tarihi bir uçuşa hazır mısınız?" diyerek sürpriz yapacağını duyuran THY bugün de "Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açıyoruz!" paylaşımını yaptı.

Türk Hava Yolları'nın Ankara'dan kalkan TK1920 sefer sayılı özel uçuşu başkent Ankara ve çevre illerin üzerinde uçarak ay-yıldız çizdi. Uçuş yaklaşık 3 saat sürdü.

UÇAKLAR, ÖZEL GÜNLERDE ROTALARIYLA MESAJ VERİYOR

THY uçağının yaptığı işlemi biraz daha açmak gerekirse; bu yöntem havacılıkta sık sık kullanılan bir yöntem. Uçaklar fiziki olarak elbette gökyüzünde böyle bir iz bırakmıyor. Ancak uçtukları rota, takip sistemleri üzerinde iz bırakıyor. Hava yolu firmaları da bu durumdan yararlanıp özel günlerde bu tarz özel uçuşlar düzenleyebiliyor.