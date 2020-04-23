THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor Türk Hava Yolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye semalarında devasa bir ay-yıldız çiziyor.

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü. Bu özel gün koronavirüs salgını dolayısıyla evlerde geçse de farklı etkinlikler de yok değil.

THY'DEN DEV AY-YILDIZ

Dün "Tarihi bir uçuşa hazır mısınız?" diyerek sürpriz yapacağını duyuran THY bugün de "Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açıyoruz!" paylaşımını yaptı.

Türk Hava Yolları'nın Ankara'dan kalkan TK1920 sefer sayılı özel uçuşu www.flightradar24.com/THY1920 linki üzerinden canlı olarak takip edilebilir.

UÇAKLAR, ÖZEL GÜNLERDE ROTALARIYLA MESAJ VERİYOR

THY uçağının yaptığı işlemi biraz daha açmak gerekirse; bu yöntem havacılıkta sık sık kullanılan bir yöntem. Uçaklar fiziki olarak elbette gökyüzünde böyle bir iz bırakmıyor. Ancak uçtukları rota, takip sistemleri üzerinde iz bırakıyor. Hava yolu firmaları da bu durumdan yararlanıp özel günlerde bu tarz özel uçuşlar düzenleyebiliyor.