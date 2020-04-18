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THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak

Türk Hava Yolları, yeni tip koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlar için Almanya'nın 7 kentinden özel seferler düzenleyecek.

18.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:43

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını nedeniyle Almanya'da kalan Türk vatandaşları için seferler düzenleyecek.

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Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçici süreyle Almanya'da bulunan kısa süreli vize sahipleri, öğrenciler, turistler, işçi ve iş görüşmesine gelen vatandaşların Türkiye'ye dönmesi amacıyla 20-21 Nisan'da Frankfurt'tan, 21 Nisan'da Hannover ve Hamburg'dan, 21-22 Nisan'da Köln'den, 22 Nisan'da Berlin'den, 22-23 Nisan'da da Münih ve Düsseldorf'tan THY seferi yapılacak.

BİLETLER 240 EUROYA SATILACAK

Yolculardan, bilet ücreti olarak tek yön kişi başı 240 euro alınacak. Uçağa binen vatandaşlar, Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün mecburi karantinaya alınacak. Uçuş günü koronavirüs belirtisi gösteren ya da daha önce virüs tanısı konulanlar uçağa kabul edilmeyecek.