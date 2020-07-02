Düşürülmesi planlanan yabancı sayısının detayları belli oldu: Önce 12, sonra 10 ve en son 8'e indirilecek

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı dün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Tesisleri'nde başta yabancı kuralı olmak üzere Türk futbolunu yakından ilgilendiren konuları masaya yatırdı.

Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivas Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bizzat katıldığı toplantıda G.Saray'ı Sportif AŞ Yöneticisi Oytun Özer temsil etti.

MUSTAFA CENGİZ TELEKONFERANSLA KATILDI

Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer kulüp başkanları zirveye telekonferans yöntemiyle katıldı.

Saat 10.30'da başlayıp 16.00'ya kadar süren toplantıda 5 ana gündem maddesi masaya yatırıldı. TFF cephesinde ise başkan Nihat Özdemir, başkan vekilleri Servet Yardımcı, Erhan Kamışlı, Ali Düşmez ile genel sekreter Kadir Kardaş hazır bulundu. Toplantının en önemli konusu uzun zamandır tartışılan yabancı sayısı oldu.

3 YILDA SAYI 14'TEN 8'E DÜŞECEK

Yabancı oyuncu sayıyla ilgili olarak daha önce bir komite oluşturan Türkiye Futbol Federasyonu kulüplere şu 3 öneriyi sundu: Önümüzdeki sezon yabancı sayısını 14'ten 12'e düşelim. Sahada 8 yabancı, 3 yerli oyuncu olsun. 2021-22 sezonunda 10 yabancıya inelim. Sahada 7 yabancı, 4 yerli oyuncu olsun. 2022-23 sezonunda ise rakam 8'e insin. Sahada 6 yabancı ve 5 yerli futbolcu olsun.

GÜNEŞ DE BİR ÇALIŞMA YAPIYOR

Kulüpler Birliği ise şu an 14 olan yabancı sayısının kademeli olarak indirilmesi ile ilgili olarak TFF'nin yaptığı öneriyi değerlendirme kararı aldı. Birlik üyelerinin kendi aralarında yapacağı toplantının ardından çıkacak karar bir sonraki toplantıda Futbol Federasyonu'na iletilecek. Bu arada Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yabancı sayısıyla ilgili olarak bir çalışma yaptığı tecrübeli teknik adamın TFF ve Kulüpler Birliği arasında gerçekleştirilecek bir sonraki zirvede paylaşacağı ifade edildi.

KULÜPLER 11 EYLÜL'Ü, TFF 15 AĞUSTOS'U ÖNERDİ

6 saatlik zirvede üzerinde en çok durulan diğer bir konu ise 2020-21 sezonunun başlangıç tarihi oldu. Kulüpler mevcut sezonun ardından bir süre dinlenebilmek ve kamp yapabilmek için ligin 11 Eylül'de başlatılmasını istiyor. TFF kanadı ise Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlara dikkat çekerek 15 Ağustos tarihini önerdi. Ay yıldızlılar, 3 Eylül'de evinde Macaristan, 6 Eylül'de ise deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş ve TFF yönetimi maçlar başlamadan ligin start alması yönünde görüş belirtirken sezonun 28 Ağustos'ta başlama ihtimali yüksek görünüyor.

"KULÜPLER DESTEK VERSİN, 2 YIL DAHA UZATALIM"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluş gerginliğin son bulduğunu ve kulüplerin ödeme alacağını açıklamasının ardından dün Riva'daki toplantıya beIN Sport'un CEO'su Yousef Al-Obaidly de katıldı. Yayıncı kuruluş 19 Haziran'daki 103 milyon TL'lik ödemenin ardından geçen hafta da 103 milyon TL ödeme yaparken Al-Obaidly'nin kulüp başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada "Yayıncı kuruluş biz sonuna kadar sizlere destek vermeye devam etmek istiyoruz. Ancak piyasa şartları malum. Dolayısıyla kulüpler bize destek versin ve 2 yıl daha uzatalım. Ama şartları da gözden geçirelim" dediği öğrenildi. Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri bu konuyu da masaya yatırdıktan sonra bir sonraki toplantıda kararını iletecek.