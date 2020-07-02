HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Düşürülmesi planlanan yabancı sayısının detayları belli oldu: Önce 12, sonra 10 ve en son 8'e indirilecek

TFF ile Kulüpler Birliği arasında dün yapılan toplantıda yabancı sayısına dair detayları konuşulurken, TFF kulüplere önerisini sundu. Buna göre gelecek yıl 14'ten 12'ye düşürülmesi planlanan yabancı sayısının, sonraki senelerde önce 10'a ve en sonunda da 8'e indirilmesi planlanıyor.

02.07.2020 07:46 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:29

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı dün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Tesisleri'nde başta yabancı kuralı olmak üzere Türk futbolunu yakından ilgilendiren konuları masaya yatırdı.

Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivas Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bizzat katıldığı toplantıda G.Saray'ı Sportif AŞ Yöneticisi Oytun Özer temsil etti.

MUSTAFA CENGİZ TELEKONFERANSLA KATILDI

Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer kulüp başkanları zirveye telekonferans yöntemiyle katıldı.

Saat 10.30'da başlayıp 16.00'ya kadar süren toplantıda 5 ana gündem maddesi masaya yatırıldı. TFF cephesinde ise başkan Nihat Özdemir, başkan vekilleri Servet Yardımcı, Erhan Kamışlı, Ali Düşmez ile genel sekreter Kadir Kardaş hazır bulundu. Toplantının en önemli konusu uzun zamandır tartışılan yabancı sayısı oldu.

3 YILDA SAYI 14'TEN 8'E DÜŞECEK

Yabancı oyuncu sayıyla ilgili olarak daha önce bir komite oluşturan Türkiye Futbol Federasyonu kulüplere şu 3 öneriyi sundu: Önümüzdeki sezon yabancı sayısını 14'ten 12'e düşelim. Sahada 8 yabancı, 3 yerli oyuncu olsun. 2021-22 sezonunda 10 yabancıya inelim. Sahada 7 yabancı, 4 yerli oyuncu olsun. 2022-23 sezonunda ise rakam 8'e insin. Sahada 6 yabancı ve 5 yerli futbolcu olsun.

GÜNEŞ DE BİR ÇALIŞMA YAPIYOR

Kulüpler Birliği ise şu an 14 olan yabancı sayısının kademeli olarak indirilmesi ile ilgili olarak TFF'nin yaptığı öneriyi değerlendirme kararı aldı. Birlik üyelerinin kendi aralarında yapacağı toplantının ardından çıkacak karar bir sonraki toplantıda Futbol Federasyonu'na iletilecek. Bu arada Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yabancı sayısıyla ilgili olarak bir çalışma yaptığı tecrübeli teknik adamın TFF ve Kulüpler Birliği arasında gerçekleştirilecek bir sonraki zirvede paylaşacağı ifade edildi.

KULÜPLER 11 EYLÜL'Ü, TFF 15 AĞUSTOS'U ÖNERDİ

6 saatlik zirvede üzerinde en çok durulan diğer bir konu ise 2020-21 sezonunun başlangıç tarihi oldu. Kulüpler mevcut sezonun ardından bir süre dinlenebilmek ve kamp yapabilmek için ligin 11 Eylül'de başlatılmasını istiyor. TFF kanadı ise Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlara dikkat çekerek 15 Ağustos tarihini önerdi. Ay yıldızlılar, 3 Eylül'de evinde Macaristan, 6 Eylül'de ise deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş ve TFF yönetimi maçlar başlamadan ligin start alması yönünde görüş belirtirken sezonun 28 Ağustos'ta başlama ihtimali yüksek görünüyor.

"KULÜPLER DESTEK VERSİN, 2 YIL DAHA UZATALIM"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluş gerginliğin son bulduğunu ve kulüplerin ödeme alacağını açıklamasının ardından dün Riva'daki toplantıya beIN Sport'un CEO'su Yousef Al-Obaidly de katıldı. Yayıncı kuruluş 19 Haziran'daki 103 milyon TL'lik ödemenin ardından geçen hafta da 103 milyon TL ödeme yaparken Al-Obaidly'nin kulüp başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada "Yayıncı kuruluş biz sonuna kadar sizlere destek vermeye devam etmek istiyoruz. Ancak piyasa şartları malum. Dolayısıyla kulüpler bize destek versin ve 2 yıl daha uzatalım. Ama şartları da gözden geçirelim" dediği öğrenildi. Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri bu konuyu da masaya yatırdıktan sonra bir sonraki toplantıda kararını iletecek.

Düşürülmesi planlanan yabancı sayısının detayları belli oldu: Önce 12, sonra 10 ve en son 8'e indirilecek

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (2)
SAÇMALIK: Baktılar yabancı sayısı sınırsız olunca 3 büyükler başarılı olamıyor, hemen düşürürler tabi sınırı. Sınırsız yapın ki yerli oyuncular kardoya girmek için çabalasın, Cengiz Ünder''ler, Merih Demiral''lar çıksın.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
01: Türk Futbolunun iyi yönetilememesiyle yabancı sınırının ne alakası var acaba. Şamar oğlanına çevirdiler. Her sene bir şey çıkartıyorlar. Esas kulüpleri zarara uğratan TFF dir. Yapılacak en doğru karar yabancıyı komple kaldırın. Sadece Türkiyede oynayın olsun bitsin. Merih Çağlar Ozan avrupaya 14 Türk olması koşulu getirildiğinde gitti. Yani şuanki durumda. Bence TFF kendinde arasın yabancı kuralını. Futboldan soğuttunuz. Tek kelime yeterrrrr
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi Spor
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim Spor
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Spor
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası Spor
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı Spor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi Spor
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'tan acı haber geldi
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'tan acı haber geldi
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'e öfke kustu: Bu nasıl insanlık
Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'e öfke kustu: Bu nasıl insanlık
Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Berat Albayrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Mete Kalkavan Hikmet Karaman
Daha Fazla Temmuz Ak Parti Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Düşürülmesi planlanan yabancı sayısının detayları belli oldu: Önce 12, sonra 10 ve en son 8'e indirilecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 10:34:33. #1.14#
title