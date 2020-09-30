TEVE2 frekans bilgileri neler? Teve2 canlı izleme linki
Pek çok dizi, film ve programı izleyebileceğiniz TEVE2 frekans bilgileri neler? Teve2 canlı izleme linki nedir?
Eski ve yeni diziler olmak üzere pek çok programı içinde barındıran TEVE2 frekans bilgileri neler? Teve2 canlı izleme linki nedir?
TEVE 2 FREKANS BİLGİLERİ
D-SMART 21. Kanal
DIGITURK 54. Kanal
TURKSAT 4A 42 ° DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6
TURKSAT 4A 42 ° DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6Modülasyon DVB S2-8PSk
TURKSAT KABLO TV 32. Kanal
TIVIBUIPTV SD yayını 356. kanalda
Uyduda SD yayını 356. kanalda
Uyduda HD yayını 62. kanalda
TURKCELL TV+ 32. Kanal
TEVE2 CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ
Teve2'yi dilerseniz internet üzerinden takip edebilirsiniz. Bunun için buraya tıklayınız.
UYDU FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?
Uydu ayarları pek çok uyduda Türkçe olarak yer aldığı için ayarlamak oldukça kolay bir iştir.
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi / TKGS ile uyumlu uydu alıcıları yeni frekansları otomatik olarak güncellemektedir. Bu uydularda ayar yapmaya gerek yoktur.
Otomatik olarak ayarlanmayan uydular için aşağıdaki aşamaları takip etmelisiniz:
Kumadadan MENU bölümüne girdikten sonra Yukarı-Aşağı ok tuşları ile menüler arasında dolaşma imkanına sahip olacaksınız.
1) İlk olarak bütün kanal listesini menüden silelim, silinmediği zaman kanal karmaşası ortaya çıkmaktadır.
2) Sonra menülerde Uydu Listesi'ne girelim ve burada Turksat 2A / 3A'nın seçili olduğundan emin olalım.
3) Kanal Arama kısmına girerek, TP Aramayı seçelim.
4) TP Aramayı seçtikten sonra, ekrana gelen listeye Turksat 4A'nın bilgilerini ekleyelim.
Alt kısımda bir EKLE menüsünü açabilmek için kumanda üzerinde yer alan YEŞİL tuşa basalım, sonra kumanda üzerindeki rakamları kullanarak aşağıdaki değerleri girelim.
İki frekansı da girdikten sonra kanal aramayı başlatmak için kumanda üzerindeki MAVİ tuşa basınız.
Türksat 4A Uydu Kanal Frekansları:
Frekans: 11844
Polarizasyon: Dikey V
Sembol Oranı: 2222
FEC 3/4
Şebeke Arama: Açık
Frekans: 11747
Polarizasyon: Yatay H
Sembol Oranı: 27500
FEC FEC 5/6
Şebeke Arama: Açık
Daha fazla ayrıntı için buraya tıklayınız.
TELEVİZYONA TEK BİR KANAL NASIL EKLENİR?
- Televizyon kumandası üzerinde bulunan Menü (Home) tuşuna basarak, Ayarlar seçeneğine giriş yapın.
- Yayın sekmesine giriş yapın.
- Uzman Ayarları sekmesine giriş yapın.
- Manuel Ayarlama sekmesine giriş yapın.
- Turksat 42E seçeneğini seçin.
- Transponder sekmasine basarak, Yeni seçeneğine giriş yapın.
- Frekans sekmesine giriş yaparak, eklemek istediğiniz kanal'ın frekans değerlerini yazın.
- Simge Hızı sekmesine giriş yaparak, ayarlamak istediğiniz kanal'ın simge hızı değerlerini yazın.
- Kutulaşma (Polarite) sekmesine giriş yaparak, eklemek istediğiniz kanal değerlerine göre ayarlayın.
- Giriş yapmış olduğunuz tüm bilgilerden emin olduktan sonra Kaydet seçeneğine basın.
- Ara seçeneğine basarak bekleyin, Tarama bitince Tamam seçeneğine basın. (Kanalınız eklenmiş olacaktır.)