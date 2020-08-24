Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi yolcu otobüsünde yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde pozitif vakalı bir şahsın karantina kurallarını ihlal ederek yolcu otobüsü ile yolculuk yaptığı ihbarı üzerine kolluk kuvvetleri yolcu otobüsünü durdurdu. Dün yapılan testinin pozitif çıktığı tespit edilen şahıs, acil sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne götürülerek Kovid-19 servisine yatırıldı.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bugün öğlen saatlerinde İzmir Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na pozitif vaka olan bir şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği ihbar edildi. 49 yaşındaki şahsın Erzurum'a gitmek üzere İzmir'den yola çıkan bir yolcu otobüsüne bindiği tespit edilmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, bir dinlenme tesisi önünde yolcu otobüsünü durdurdu.

KURALLARI İHLAL ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde 49 yaşındaki M. M. T. isimli şahsın dün yapılan koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Pozitif vaka olan şahıs karantina işlemleri için 112 acil sağlık ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi Covid-19 servisine götürülürken, pozitif vaka ile temaslı olan yolcu otobüsünün muavinine de yolcuğunu tamamlanmasının ardından 14 günlük süre ile evinde karantinaya alınması için tutanak tanzim edildi.

DİĞER YOLCULARA KARANTİNA İŞLEMİ UYGULANMADI

Öte yandan pozitif vakanın oturduğu koltuğun önü, arkası ve yanında başka bir yolcunun seyahat etmemesi ise sevindirdi. Yolcu otobüslerindeki Kovid-19 tedbirleri kapsamında diğer yolcuların pozitif vaka olan yolcu ile uzak oturmaları sebebi ile otobüste seyahat eden diğer 7 yolcuya karantina işlemi uygulanmadı.