Test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı

Malatya'da korona virüs semptomları göstermesi nedeniyle hastaneye başvuran kişi, sonucun çıkmasını beklemeden hastaneden kaçtı. Polisi de alarma geçiren hasta, evinde bulunarak sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.

Battalgazi ilçesin bağlı Beylerbaşı Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki A.K., yüksek ateş, öksürük gibi korona virüs semptomları nedeniyle sabah saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada korona virüs testi yapılan hasta, iddiaya göre bir yolunu bulup hastaneden kaçtı. Durumu fark eden sağlık ekipleri hemen polise haber verdi.

Polis ekipleri şahsın evde olduğunu belirleyince, özel korunaklı sağlık görevlileri şahsı ve eşini evden alarak ambulansla yeniden hastaneye götürerek gözetim altına aldı. Şahsın korkarak hastaneden kaçtığı belirtilirken, korona virüs testinin sonucunun henüz belli olmadığı öğrenildi.

(Hasan Eryılmaz/İHA)