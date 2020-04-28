Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 35'e yükseldi

Suriye'nin Afrin ilçesinde, bölücü terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 35'e yükseldi. Saldırıda 30'dan fazla sivil yaralandı.

28.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:17

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü tanker infilak etti. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Kanlı saldırıda 30'dan fazla sivil yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

35 SİVİL ÖLDÜ, ONLARCA SİVİL YARALANDI

İlk belirlemelere göre 35 sivil öldü, 30'dan fazla sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerinde birden fazla araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ SIK SIK SALDIRI DÜZENLİYOR

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Afrin'deki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen YPG/PKK'lı teröristler, en az 35 masum sivili katletti, 30'dan fazla sivili yaraladı" ifadelerine yer verildi.

İşte patlama anından ilk görüntüler: