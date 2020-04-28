Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 35'e yükseldi

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü tanker infilak etti. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Kanlı saldırıda 30'dan fazla sivil yaralandı.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

35 SİVİL ÖLDÜ, ONLARCA SİVİL YARALANDI

İlk belirlemelere göre 35 sivil öldü, 30'dan fazla sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerinde birden fazla araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ SIK SIK SALDIRI DÜZENLİYOR

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Afrin'deki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen YPG/PKK'lı teröristler, en az 35 masum sivili katletti, 30'dan fazla sivili yaraladı" ifadelerine yer verildi.

İşte patlama anından ilk görüntüler: