Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Sakarya Taraklı'da, İsmail K. isimli şahıs bir termal tesiste konaklayan eşi ve kayınvalidesini ziyaret etti. Üçlü arasında çıkan tartışma büyüyünce İsmail K. eşi ve kayınvalidesine tabancayla ateş açtı. Anne ve kız hayatını kaybetti, kaçan zanlı aranıyor.

11.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:54

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaşanan olayda; termal tesiste bir kişi, eşi ve kayınvalidesini tabancayla öldürdü.

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TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE SİLAHINA SARILDI

İsmail K, ilçedeki bir termal tesiste konaklayan eşi Zeynep K. ve kayınvalidesi Melahat Ü'yü ziyaret etti. Üçlü arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İsmail K, eşi ve kayınvalidesine tabancayla ateş açtı. Daireden seslerin yükselmesi üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, anne ve kızının hayatını kaybettiğini tespit etti.

KAÇAN ZANLIYI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ekipler, tesisi giriş ve çıkışa kapattı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi. Ekipler, kaçan İsmail K'yi yakalamak için çalışma başlattı.