Temmuz ayında spor dünyasında en çok konuşulan isimler belli oldu! Fatih Terim ve Burak Yılmaz listenin zirvesinde

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, spor dünyasında temmuz ayında en çok konuşulan isimleri açıkladı. Toplam 7 bin fazla Türk internet sayfasının taranmasıyla gelen verilerin ardından listenin zirvesinde Fatih Terim yer aldı.

Temmuz ayında spor dünyasına damga vuran Terim, 23 bin 917 habere konu olurken deneyimli çalıştırıcıyı 16 bin 197 haberle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takip etti. Ali Koç ise 10 bin 993 haberle sporcular ve yöneticiler alanında 3. sırada kendine yer buldu.

ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR DE LİSTEDE

Süper Lig'de 2019/20 sezonunda tarihi bir başarı yakalayan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk ise 8 bin 465 kez haber içeriklerine girdi. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın yer aldığı haber sayısı ise 4 bin 476 olarak öne çıktı. Öte yandan turuncu lacivertlilerin ardından ligi 2. sırada bitiren Trabzonspor'da istifa eden Hüseyin Çimşir, 8 bin 125 haberle dikkat çekti.

Okan Buruk

İnsansız Haber Analiz ve Raporlama Sistemi Habermetre'ye göre temmuz ayında en çok konuşulan teknik direktörler ve yöneticiler şu şekilde:

Fatih Terim: 23917

Sergen Yalçın: 16197

Ali Koç: 10993

Okan Buruk: 8465

Nihat Özdemir: 8265

Hüseyin Çimşir: 8125

Erol Bulut: 5336

Göksel Gümüşdağ: 4476

Ahmet Ağaoğlu: 4884

Mehmet Altıparmak: 3142

EN ÇOK KONUŞULAN FUTBOLCU BURAK YILMAZ

Beşiktaş'tan ayrılıp 35 yaşında Avrupa'nın yolunu tutarak Fransa'nın Lille takımına imza atan Burak Yılmaz, 11 bin 547 kez haberlere konu oldu ve geçen ay en çok konuşulan futbolcu olarak belirlendi. Burak'ın eski takım arkadaşları Gökhan Gönül 7 bin 74 haberle, Caner Erkin ise 5 bin 977 haberler listede bulundu.

SPORTİF DİREKTÖR EMRE 2. SIRADA

Gelen verilerin futbolcular kısmında Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun rakamları da dikkat çekti. Aktif futbol yaşantısını sonlandırıp sarı lacivertlilerde sportif direktörlüğe soyunan deneyimli isim, 9 bin 915 haberle temmuz ayını 2. sırada tamamladı.

Habermetre'ye göre temmuz ayının en çok haber konusu olan futbolcuları şu şekilde sıralandı:

Burak Yılmaz: 11547

Emre Belözoğlu: 9915

Gökhan Gönül: 7074

Caner Erkin: 5976

Mert Hakan Yandaş: 4706

Alexander Sörloth: 4453

Radamel Falcao: 4089

Arda Turan: 3591

Edin Visca: 2977

Papiss Cisse: 2785

Filip Novak: 2239

Hakan Çalhanoğlu: 2301

Mesut Özil: 1389

Fabrice N'Sakala: 1294