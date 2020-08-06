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Temmuz ayında spor dünyasında en çok konuşulan isimler belli oldu! Fatih Terim ve Burak Yılmaz listenin zirvesinde

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin temmuz ayı spor verileri belirlendi. Spor dünyasında temmuz ayında en çok konuşulan ve habere konu olan isimlerin zirvesinde Fatih Terim yer aldı. Lille'e transfer olan milli oyuncu Burak Yılmaz, futbolcu kategorisinde geçtiğimiz ay en fazla haberde yer alan isim oldu.

Temmuz ayında spor dünyasında en çok konuşulan isimler belli oldu! Fatih Terim ve Burak Yılmaz listenin zirvesinde
06.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:48

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, spor dünyasında temmuz ayında en çok konuşulan isimleri açıkladı. Toplam 7 bin fazla Türk internet sayfasının taranmasıyla gelen verilerin ardından listenin zirvesinde Fatih Terim yer aldı.

Temmuz ayında spor dünyasına damga vuran Terim, 23 bin 917 habere konu olurken deneyimli çalıştırıcıyı 16 bin 197 haberle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takip etti. Ali Koç ise 10 bin 993 haberle sporcular ve yöneticiler alanında 3. sırada kendine yer buldu.

ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR DE LİSTEDE

Süper Lig'de 2019/20 sezonunda tarihi bir başarı yakalayan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk ise 8 bin 465 kez haber içeriklerine girdi. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın yer aldığı haber sayısı ise 4 bin 476 olarak öne çıktı. Öte yandan turuncu lacivertlilerin ardından ligi 2. sırada bitiren Trabzonspor'da istifa eden Hüseyin Çimşir, 8 bin 125 haberle dikkat çekti.

Temmuz ayında spor dünyasında en çok konuşulan isimler belli oldu! Fatih Terim ve Burak Yılmaz listenin zirvesinde
Okan Buruk

İnsansız Haber Analiz ve Raporlama Sistemi Habermetre'ye göre temmuz ayında en çok konuşulan teknik direktörler ve yöneticiler şu şekilde:

Fatih Terim: 23917
Sergen Yalçın: 16197
Ali Koç: 10993
Okan Buruk: 8465
Nihat Özdemir: 8265
Hüseyin Çimşir: 8125
Erol Bulut: 5336
Göksel Gümüşdağ: 4476
Ahmet Ağaoğlu: 4884
Mehmet Altıparmak: 3142

EN ÇOK KONUŞULAN FUTBOLCU BURAK YILMAZ

Beşiktaş'tan ayrılıp 35 yaşında Avrupa'nın yolunu tutarak Fransa'nın Lille takımına imza atan Burak Yılmaz, 11 bin 547 kez haberlere konu oldu ve geçen ay en çok konuşulan futbolcu olarak belirlendi. Burak'ın eski takım arkadaşları Gökhan Gönül 7 bin 74 haberle, Caner Erkin ise 5 bin 977 haberler listede bulundu.

Temmuz ayında spor dünyasında en çok konuşulan isimler belli oldu! Fatih Terim ve Burak Yılmaz listenin zirvesinde

SPORTİF DİREKTÖR EMRE 2. SIRADA

Gelen verilerin futbolcular kısmında Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun rakamları da dikkat çekti. Aktif futbol yaşantısını sonlandırıp sarı lacivertlilerde sportif direktörlüğe soyunan deneyimli isim, 9 bin 915 haberle temmuz ayını 2. sırada tamamladı.

Temmuz ayında spor dünyasında en çok konuşulan isimler belli oldu! Fatih Terim ve Burak Yılmaz listenin zirvesinde

Habermetre'ye göre temmuz ayının en çok haber konusu olan futbolcuları şu şekilde sıralandı:

Burak Yılmaz: 11547
Emre Belözoğlu: 9915
Gökhan Gönül: 7074
Caner Erkin: 5976
Mert Hakan Yandaş: 4706
Alexander Sörloth: 4453
Radamel Falcao: 4089
Arda Turan: 3591
Edin Visca: 2977
Papiss Cisse: 2785
Filip Novak: 2239
Hakan Çalhanoğlu: 2301
Mesut Özil: 1389
Fabrice N'Sakala: 1294

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