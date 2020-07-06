Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharren Kasapoğlu, 6 Temmuz itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Devletimiz, bütün imkânlarıyla gençlerinin yanında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim" ifadelerini kullandı.

ÖDEMELER TC KİMLİK NUMARASININ SON NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Kasapoğlu, 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.