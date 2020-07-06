Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu. 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemeler yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharren Kasapoğlu, 6 Temmuz itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Devletimiz, bütün imkânlarıyla gençlerinin yanında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim" ifadelerini kullandı. ÖDEMELER TC KİMLİK NUMARASININ SON NUMARASINA GÖRE YAPILACAK Kasapoğlu, 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.