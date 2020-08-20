TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobilin camından bacağını sarkıtan bir kişinin tehlikeli yolculuğu, başka otomobilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.

20.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:13

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobilin camından bacağını sarkıtan bir kişinin tehlikeli yolculuğu, başka otomobilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.

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Olay, Kocaeli'nin Körfez İlçesi Şirinyalı Mevkii TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZE 473 plakalı otomobil, TEM otoyolunda seyir halindeyken, otomobilin yolcu koltuğunda oturan bir kişi bacaklarını camdan dışarıya sarkıtmaya başladı. Yanından geçen araçlara aldırış etmeyen şahıs, yanından geçen araçlara doğru bacağını hızlı bir şekilde sallayarak tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. Bir süre bu şekilde yolculuk eden şahıs, hem kendisini hem de hızlı bir şekilde akan trafiği tehlikeye düşürdü.

Otomobili kullanan sürücünün hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi diğer sürücüleri hayrete düşürdü. O anlar ise başka otomobilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yolcu kısmında oturan şahsın, ayağını camdan sarkıtarak yolculuk yaptığı görünüyor. - KOCAELİ