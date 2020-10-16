Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi

Amerika'nın Ohio eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki dört çocuk annesi Emily Schmitt isimli kadın, banyoda tamamen üstsüz bir şekilde çamaşırları yıkadığı sırada, kendisini rahatsız etmemesi için telefonunu iki yaşındaki kızı Carysn'a verdi.

ANNESİNİN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI REHBERDEKİ HERKESE GÖNDERDİ

Carysn telefonla oynarken banyoda çıplak bir şekilde çamaşırları yıkayan annesinin fotoğraflarını çekip, rehberde bulunan 15 kişiye yolladı. Emily, iş arkadaşından gelen ''Çıplak fotoğraf için teşekkür ederim'' mesajını alınca hayatının şokunu yaşadı.

ARKADAŞLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Emily, yaşadığı olayın şokunu üzerinden attıktan sonra telefonu kızın elinde aldı. Kızının, çıplak fotoğraflarını eski üniversite arkadaşları, iş arkadaşları ve bazı müşterilerden oluşan 15 kişiye attığını gören anne, olayın aslını anlatarak özür diledi.