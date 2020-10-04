Telefonla ulaşamadığı annesinin cansız bedeniyle karşılaştı

Burdur Merkez Emek Mahallesinde meydana gelen olayda zihinsel engelli kızı ile yaşayan Hatice Akman evinde ölü olarak bulundu. Yaşlı kadının ölümü Antalya'daki oğlunun kendisine ulaşamamasıyla ortaya çıktı. Annesinin aramalarını cevaplamayınca endişelenen adam, Antalya'dan Burdur'a gidince gerçeği öğrendi. Annesini evde hareketsiz halde bulan oğlu ve komşuları hemen 112 acil çağrı merkezini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hatice Akman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi ölüm sebebinin tespiti için Burdur devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.