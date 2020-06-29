Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Uzun süredir yoga eğitmenliği yapan eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, tatilde bile sporunu ihmal etmedi. Teknede yoga hareketleri yapan Tokuş, esnekliğiyle herkesin ağzını açık bıraktı.
29.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:27
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır karantinada olan 1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş, tatil sezonunu açtı. Yaklaşık 3 yıldır yoga eğitmenliği yapan ünlü isim, tatilde de yoga yapmayı ihmal etmedi.
43 yaşındaki 3 çocuk annesi Tokuş, Fethiye'de önceki gün tekneyle koyları gezdi. Teknenin güverte kısmına çıkarak güneşe karşı yoga yapan Tokuş, bu anları "Hiç kimsenin gökyüzünü tavana çevirmesine izin verme" notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.