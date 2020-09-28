Erkek arkadaşından tekme tokat dayak yiyen kadın, şikayetçi olmadı

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı tarafından darbedildi. Henüz adı öğrenilemeyen kadının ise şahıstan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kadına şiddet olayının bir yenisi Şirinyer semtindeki Forbes Caddesi'nde yaşandı. Önceki akşam, kimliği belirsiz bir kadın, erkek arkadaşı olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü.

ÇİFTİN ARKADAŞLARI DA ENGELLEYEMEDİ

Çiftin bir arkadaşları ise erkeğe engel olmak istedi ancak başaramadı. Dayak olayı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler büyük tepki çekerken kadının, şikayetçi olmadığı öğrenildi.