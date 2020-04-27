Fotoğraf tutkunu genç, Tekirdağ'daki evinin çatısından Uludağ'ı görüntüledi

Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine çekilirken, Türkiye'de 30 il ve Zonguldak'ta sokağa çıkma ile şehirler arası seyahatlere kısıtlamalar getirildi. Hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte Tekirdağ'ın 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yaşayan reklamcı ve fotoğraf tutkunu İlker Uskan, oturduğu binanın 7'inci katına çıkıp, kamera ve fotoğraf makinesi ile kuş uçuşu 180 kilometre olan Bursa'daki Uludağ'ın karlı zirvesini net bir şekilde görüntüledi.

TEKİRDAĞ'DAKİ EVİNİN ÇATISINDAN ULUDAĞ'IN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde kaldığını söyleyen İlker Uskan, fotoğraf çekmenin kendisi için bir tutku olduğunu belirtti. Kardeşinin kendisine denizin karşısında bir dağın göründüğünü ve bunun Uludağ olabilir mi diye mesaj attığını söyleyen Uskan, şöyle dedi:

"Karşı tarafı tek görebileceğim nokta evin çatısıydı. Hemen ekipmanımı alıp çatıya çıktım. Baktığınız da gözle de görünüyordu ama, emin olmak istedim. Çünkü Marmara Adası'nda bulunan mermer ocakları da olabilir diye düşündüm. Zaman zaman mermer ocakları da beyaz olarak gözüküyor. ve insanları yanlış bilgilendirmemek için o noktayı hem görüntüledim, aynı zaman da doğrulamak istedim. Google Earth açarak Tekirdağ ile Bursa arasına bir çizgi çektim.

"TEKİRDAĞ'DA ÇIPLAK GÖZLE DE ULUDAĞ'I GÖRDÜM"

Bizim sahilde bulunan eski iskelenin ucunu referans noktası olarak orayı ayarladım. ve karşıda görüntülemiş olduğum dağın kesinlikle Uludağ olduğunu teyit etmiş oldum. Bir fotoğrafçı olarak Erdek Yarımadası ve adalar gözüküyordu ama Tekirdağ'dan Uludağ'ın görüneceği hiç aklıma gelmezdi. Tekirdağ'da çıplak gözle de Uludağ'ı gördüm bunu biraz daha kaliteli olarak görüntüledik ve bunu başardık."