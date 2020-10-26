Devrilen iş makinesinin altında kalan işçi, feci şekilde can verdi
26.10.2020 16:55 | Güncelleme: 26.10.2020 18:45
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan Türkmenistan uyruklu işçi yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden bir fabrikanın inşaatında çalışan Türkmenistan uyruklu 33 yaşındaki Oraz S'nin kullandığı forklift devrildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş makinesinin altında kalan Oraz S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası işçinin cenazesi Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.