Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü
Tekirdağ Hayrabolu'da Eyyüp Erol, arı sokması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
09.05.2020 20:08 | Son Güncelleme: 09.05.2020 20:55
Hayrabolu Aydınlar Mahallesi'nde arıcılık yapan kardeşi Ergül Erol'u ziyarete giden Eyyüp Erol (57), burada arıların saldırısına uğradı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kısa süre sonra fenalaşan Erol, olay yerinde hayatını kaybetti. Eyyüp Erol'un cesedi yapılan incelemenin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.