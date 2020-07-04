Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Hopper HQ adlı Instagram inceleme hizmeti, Instagram'dan en çok para kazanan ünlüler listesini yayınladı. Zirvede ise paylaşım başına 1 milyon dolar kazanan eski Amerikan güreşçisi Dwayne Johnson yer aldı.
Sosyal medya platformlarını inceleyen Hopper HQ, Instagram'da en çok kazanan ünlüleri "Instagram Zenginler Listesi" sayfasında açıkladı. Milyonlarca takipçiye sahip ünlüler, tek bir fotoğraf veya video paylaşarak milyonlarca dolar kazanıyor.
PAYLAŞIM BAŞINA 1 MİLYON DOLAR
Hopper HQ'nun verilerine göre, birinci sırada The Rock olarak da bildiğimiz Hollywood yıldızı Dwayne Johnson var. Eski Amerikan güreşçisi olan The Rock, Instagram'da paylaşımda bulunduğunda 1 milyon doların üzerinde parayı servetine katıyor. Film dışında bir spor markası ile anlaşması olan Rock, Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo ve daha birçok ünlü ismi de geride bırakmayı başardı.
İşte Instagram'da tek paylaşımla dudak uçuklatan paralar kazanan diğer isimler:
Dwayne Johnson (@therock) 187.300.000 takipçi, 1.1015.000 dolar
Kylie Jenner (@kyliejenner) 181.500.000 takipçi, 986.000 dolar
Cristiano Ronaldo (@cristiano) 224.800.000 takipçi, 889.000 dolar
Kim Kardashian (@kimkardashian) 175.700.000 takipçi, 858.000 dolar
Ariana Grande (@arianagrande) 191.100.000 takipçi, 853.000 dolar
Selena Gomez (@selenagomez) 180.300.000 takipçi, 848.000 dolar
Beyonce Knowles (@beyonce) 148.700.000 takipçi, 770.000 dolar
Justin Bieber (@justinbieber) 139.300.000 takipçi, 747.000 dolar
Taylor Swift (@taylorswift) 135.000.000 takipçi, 722.000 dolar
Neymar da Silva Santos Junior (@neymarjr) 139.300.000 takipçi, 704.000 dolar