Taylan Özgür kimdir? Taylan Özgür nereli? Taylan Ögür ne zaman, neden öldü?

Mustafa Taylan Özgür,İstanbul Üniversitesi'nde katıldığı Öğrenci Birliği Kongresi sırasında silahla vurularak yaşamını kaybetti. Ankara'da düzenlene cenaze töreni sonrası iseCebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Deniz Gezmiş, idamından hemen önce Taylan Özgür'ün yanına gömülmek istediğini belirtmiştir. İşte, ayrıntılar...

TAYLAN ÖZGÜR KİMDİR?

Özgür, 23 Şubat 1948 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Necla, babası emekli bir subay olan Hasan Özgür'dür. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ'ye girdi ve gençlik hareketlerine katılmaya başladı. ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü ve ODTÜ Öğrenci Birliği Denetleme Kurulu üyesi olan Özgür, 6 Ocak 1969 tarihli ABD'nin Ankara büyükelçisi Robert Komer'in arabasının yakıldığı eylem sonrası tutuklanan 13 öğrenci arasındaydı ve iki ay kadar tutuklu kaldıktan sonra 12 Mart 1969'da tahliye edildi. ODTÜ Stadyumu'ndaki büyük "Devrim" yazısını yazan üç öğrenciden biri olduğu iddia edilir.

En sağdaki Taylan Özgür

Taylan Özgür, 23 Eylül 1969'da İstanbul Üniversitesi'nde katıldığı Öğrenci Birliği Kongresi sırasında güvenlik güçleri tarafından Beyazıt Meydanı'nda öldürüldüğü öne sürüldü ve failleri ise hala bulunamadı. Özgür'ün naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'na gömüldü.