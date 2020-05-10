Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı

Tüm dünyanın zor zamanlar yaşadığı şu günlerde evde vakit geçiren çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ın 1. yaşını geçtiğimiz günlerde evde kendi aralarında kutlamıştı. Evcen'den Anneler Günü'ne özel harika bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu oğlu Karan'ın yüzünü takipçilerine ikinci kez gösterdi.

KARAN'LA ANNELER GÜNÜ POZU

2017 yılında hayatını birleştirdiği Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen evliliklerini taçlandırdıkları Karan bebekle ilk annelik deneyimini yaşıyor. Karan'ın bakımı ile kendisi ilgilenmek istediği için bir süre oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen oğlunun üzerine titriyor. Anneler Günü'nü oğlu Karan'la olan pozuyla kutlayan Evcen'in paylaşımına dakikalar içinde beğeni yağdı.

KARAN'I GÖRENLER MEST OLDU

Güzel oyuncu Fahriye Evcen 14 Aralık'ta oğlu Karan ile ilk fotoğrafını paylaşmış ve sosyal medyayı sallamıştı. Evcen'in ve Karan'ın pozları ise 3 milyondan fazla beğeni almıştı. Evcen, takipçilerine büyük sürpriz yaparak Karan'ın ikinci defa paylaştı. Evcen'in Anneler Günü sürprizi hayranlarını ise mest etti.

DOĞUM GÜNÜNE DUYGUSAL NOT

Geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basan Karan için duygusal paylaşım yapan Evcen, " "Karan'ım.. Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku.. Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık.. Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün.. Kutup yıldızım... Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandığında, bir sızı saplanıyor kalbime.. Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin... Kalbim... Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım. Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; İyi ki doğdun oğlum. İyi ki... Annen" notunu düşmüştü.