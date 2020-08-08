Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Küçükçekmece'de akrabaları ile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan şahıs, sokaktaki yakınlarına tencere fırlattığı sırada dengesini kaybederek düştü. Yaralanan adamın düşme anı kameralara yansıdı.
08.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:47
Küçükçekmece'de, tartıştığı akrabalarına tencere fırlatırken balkondan düşen kişi yaralandı.
Halkalı Mahallesi'nde 25 Temmuz'da yaşanan olayda, Turgay E. (33) ile yakınları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Evden sokağa çıkan ailesi ve yakınlarıyla tartışmayı sürdüren Turgay E., akrabalarına birinci kattaki evinin balkonundan tencere attığı sırada dengesini kaybederek yola düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan Turgay E., ambulansla Halkalı'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Turgay E.'nin tedavinin ardından taburcu edildiği ve polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
DÜŞME ANI KAMERADA
Turgay E.'nin balkondan sokaktaki yakınlarının üzerine tencere atarken dengesini kaybederek yola düşme anı kameralara da yansıdı.