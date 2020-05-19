Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman Sıratut Mahallesi'nde 25 yaşındaki oğluyla tartışma yaşayan Mehmet Y, oğlu Halit Y'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı. Öfkeli baba, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
19.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:03
Adıyaman'da yaşayan Mehmet Y, belirlenemeyen bir nedenle oğluyla tartışma yaşadı. Tartışma esnasında öfkeli baba, 25 yaşındaki oğlunu bacağından bıçakladı. Bacağından yaralanan Halit Y. hastaneye kaldırılırken, baba Mehmet Y, gözaltına alındı.
BABA, OĞUL KAVGASI BIÇAKLA YARALAMAYLA BİTTİ
Olay, öğle saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Otopark işleten Mehmet Y. ile oğlu Halit Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Y, bıçakla oğlunu bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Halit Y, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayın ardından Mehmet Y'yi gözaltına aldı.