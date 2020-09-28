Otoparkta dehşet saçan şüpheli bekçiden kaçamadı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen M.Ü., otoparkta tartıştığı Ümit E.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Olayda dizlerinden vurulan Ümit E. yaralanırken, olay yerinden kaçan şüpheliyi, motosikletle kovalayan bekçi yakaladı.

Olay, saat 01.30 sıralarında 1609/12 Sokakta bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen M.Ü., henüz belirlenemeyen bir nedenle otoparkta Ümit E. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce M.Ü., belinden çıkarttığı tabanca ile Ümit E.'yi dizlerinden vurarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yerde kanlar içerisinde yatan Ümit E.'yi ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Ümit E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ BEKÇİDEN KAÇAMADI

Öte yandan, olay sonrası M.Ü. ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 dakika kaçan M.Ü., motosikletle kendisini kovalayan bekçi tarafından yakalandı. Şüpheli, suç aleti ile birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.