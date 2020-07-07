Tartıştığı genç tarafından itildikten sonra yere düşen yaşlı adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı genç tarafından itildikten sonra yere düşerek kalp krizi geçiren 71 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DAVRANIŞLARI KONUSUNDA UYARDIĞI GENÇLERLE TARTIŞTI

Olay, 16.00 sıralarında Gölcük Halıdere Körfez Mahallesi Sahil Ceddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Kaşıkçı (71) adlı şahıs, davranışları konusunda uyardığı sahilde yüzen gençlerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 15 yaşındaki H.S. tarafından itilen Kaşıkçı, dengesini kaybederek yere düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Düştükten sonra Kaşıkçı'nın hareket etmediğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Gölcük Neceti Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaşıkçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yere düştükten sonra kalp krizi geçirdiği iddia edilen ve 2 yıl önce kalp ameliyatı olduğu öğrenilen yaşlı adamın cesedi hastane morguna kaldı. Kaşıkçı'yı iterek yere düşmesine neden olan H.S. adlı çocuk ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.