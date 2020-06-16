Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. N.E. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı babası Sezai E.'yi (51) belinden çıkardığı silahla vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Babası kanlar içinde yere yığılırken, N.E. otomobil ile olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan Sezai E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, babasını vurarak kaçan N.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.