Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 70 yaşındaki bir baba, tartıştığını oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

28.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:53

Kahramanmaraş'ta baba Fevzi G. (70), tartıştığı oğlu Özgür G'yi silahla vurdu. Tartışmanın sebebi henüz belirlenemezken Özgür G, olay yerinde hayatını kaybetti. Evlat katili baba ise polis tarafından gözaltına alındı.

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GÖZÜNÜ KIRPMADAN TETİĞE BASTI

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde yaşayan Fevzi G. (70) ile oğlu Özgür G. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, evindeki tabancayla oğluna ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Aile yakınları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Özgür G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan baba Fevzi G. Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Özgür G'nin cenazesi, incelemenin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.