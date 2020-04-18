Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz

Kovid-19'a karşı ekibiyle birlikte laboratuvarda çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kistik fibroziz denen hastalıkta yıllardır kullanılan "dornaz alfa" etken maddeli ilacın, koronavirüs tedavisinde laboratuvarda "mucizevi sonuçlar" gösterdiğini açıkladı. Laboratuvar çalışmalarında bu ilacın hastalığın akciğer üzerinde oluşturduğu zararı yok ederek hastaların nefes almalarını sağlayabileceğini belirten Ovalı, 23 Nisan'da "altın vuruş" dediği çalışmanın detaylarını paylaşacağını söyledi.

Daha önce yaptığı açıklamada ilacın ismini 23 Nisan'da duyuracağını söyleyen Ovalı, ilacın tarihini neden erken açıkladığıyla ilgili olarak "Kistik fibrozis hastalığında yıllardır kullanılan bir ilaç. Bu ilacı test ettik ve sonuçlar dramatik gelince 23 Nisan'ı beklemenin yazık olacağına karar verdim" diye konuştu.

"AŞI ÇIKACAK GÖRECEKSİNİZ"

İlacın etkisiyle ilgili detayları da paylaşan Ovalı, "Bu ilaç o zarı parçalıyor ve hasta nefes almaya başlıyor. Bağışıklığa, hastalığı yenmesi için süre sağlıyor. Öldürücü olan kısmı yok ettiğinizde zaten gerisini bağışıklık hallediyor. Bu laboratuvardan çıkan bir sonuç. Klinikte acil koduyla test edilmesi gerekiyor. Aşı da çıkacak göreceksiniz" dedi.

"ÇOK KISA SÜREDE HASTALARIN DÜZELMESİNİ UMUT EDİYORUZ"

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre; çıkış noktasının kendilerinin yaptığı eski deneyler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ovalı, "Şimdi bu projeyi acil koduyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TUSEB) yüklüyoruz. Bu altın vuruşumuzdu, altın ürünümüz. İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz" diye konuştu.