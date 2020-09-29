Tarsus'taki 'gizemli kazı'da evleri zarar gören vatandaşlar yardım istiyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde, MİT gözetiminde 2016 yılında başlayıp bir yıl süren kazının yapıldığı 'gizemli ev' olarak adlandırılan evin çevresindeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu söyleyen mahalle halkı, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve Özel Harekat polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANMADI

82 Evler Mahallesi'nde 3'üncü derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.

MAHALLE SAKİNLERİ YARDIM BEKLİYOR

Kazı yapılan ve 'gizemli ev' olarak adlandırılan evin çevresindeki genellikle gecekondudan oluşan bazı evlerin duvarlarında çatlaklar olduğu belirtildi. Mahallede az sayıda kalan hane sakinleri, altyapı ve evlerinde tamirat yapılması için yetkililerden yardım talebinde bulundu. Kazı yapılan evin yakınında evi bulunan Coşkun Günnaz, evlerinin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu söyledi. Kazı nedeniyle bölgedeki bazı ailelerin evlerini boşalttığını söyleyen Günnaz, "Ev alıp taşınacak gücümüz yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

EVİN ALTINDAN SES GELDİĞİ İDDİASI

Alper Batmanoğlu ise yetkililerden yardım beklediklerini ifade ederek, "Gücü olanlar taşındı, biz burada kaldık" dedi. Fethiye Çiçek ise evlerinin altının boş olduğunu ve ses duyduklarını öne sürerek korkuyla yaşadıklarını belirtti.