Tarlaya giderken kaçırılan 15 yaşındaki kız çocuğundan iki haftadır haber yok! Gözü yaşlı aile perişan

İzmir'in Kiraz ilçesinin geçtiğimiz ay kaybolan 15 yaşındaki bir kız çocuğunun kaçırıldığı iddia edildi. Acılı aile 13 gündür haber alamadıkları kızlarının kendi isteğiyle kaçmadığını, öyle olsaydı terlik ve pijamalarıyla gitmeyeceğini söyledi.

SUS PAYI İÇİN 40 BİN TL VERİLİYOR

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; İzmir'in Kiraz ilçesinin iki dağ köyü olan Sırımlı ve Olgunlar'da 18 yaşından küçük kız çocuklarının kaçırılarak evlendirilmesi ve bunun "gelenek" olarak sunulması 2017 yılında bir haberle ortaya çıkmıştı. İki köydeki "sözde gelenekler"e göre, kaçırılan 12 - 15 yaşındaki kız çocuklarının ailelerine verilen "sus payı"nın da 15 yaşındakiler için 20 bin, 12 yaşındaki çocuklar için ise 40 bin TL'yi bulduğu öğrenilmişti.

13 GÜNDÜR HABER YOK

O dönem büyük tepki çeken haberin üzerinden üç yıl geçti. Bu kez Kiraz ilçesi Olgunlar köyünde yaşayan Olcay S'nin (20) Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki F.S'yi kaçırdığı öne sürüldü. Kız çocuğunun ailesi 16 Eylül'de Olcay S. hakkında Kiraz Jandarma Komutanlığı ve Kiraz Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Ama aradan 13 gün geçmesine rağmen F.S'den hâlâ hiçbir iz yok.

"KENDİ İSTEĞİYLE GİTSEYDİ TERLİK VE PİJAMASIYLA KAÇMAZDI"

Anne Afife Betül S. kızının kaybolmasıyla ilgili şu iddialarda bulundu: "Kızım 18 Ağustos'ta babasının yanına tarlaya gitmek için evden çıktı. Bir daha haber alamadık. Kendisi kaçmış olsaydı terlik ve pijamasıyla gitmezdi. Kızımı kaçıran her kimse zorla kaçırdı, telefonu günlerdir kapalı. İki hafta önce İzmir Kiraz'a bağlı Olgunlar Köyü Muhtarı Muammer Yaygın bizi arayıp, 'Kızınız bizim köyden Olcay S.'nin evinde, gençler birbirlerini sevmiş, bu işi tatlıya bağlayalım' dedi. Bu telefon görüşmesinin ardından kızımın İzmir'de olduğunu öğrendik. Ertesi gün İzmir'e gittik. Jandarma ve savcılığa şikayette bulunduk. Benim kızım daha çocuk, öğrenci. Günlerdir perişanız, kızımız nerede bilmiyoruz. Bir aydır sesini duymadık. Belli ki kızım zorla tutuluyor"

"KIZ KAÇIRMA OLAYLARI GERİDE KALDI"

Küçük kızın ailesinin suçladığı kişilerden Olgunlar Köyü'nün muhtarı Muammer Yaygın ise şunları söyledi: "Eskiden köyde kız kaçırma oluyordu ama artık olmuyor. F.S. kaçırıldı mı kaçtı mı bilmiyorum. Aileyi tanımam. Kızın evinden ayrıldığını Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan öğrendim. Olay bizim köyde olmadı, Olcay S. kızı Nazilli'den getirmiş. Ama şimdi bizim köyde değil. Olcay'ın ailesi de onu arıyor. Kızın ailesinin telefon numarasını jandarma verdi bana. Ben de aileyi arayıp, 'Böyle bir şey olmuş, doğru mu?' diye sordum. Aile de 'Evet' dedi. Konuşma bu kadardı. Eskiden köyümüzde kız kaçırma olayları oluyordu ama geride kaldı. Köyümüze 'Aile Destek Merkezi' açtık. Burada kadınlarımıza ve kız çocuklarımıza kurs eğitimleri veriyoruz, 35 kadına iş imkânı sağladık"