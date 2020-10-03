Tarihte bugün ne oldu? 3 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Ekim'de yaşananlar!

3 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 3 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 3 Ekim tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

MÖ 52 - Jül Sezar komutasındaki Roma ordusu Alesia Muharebesini kazanarak Galya'yı fethetti.

1605 - Sadrazam Sokolluzade Lala Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Estergon Kalesi'ni ikinci kez fethetti.

1716 - Nevşehirli Damat İbrahim Paşa sadaret kaymakamlığına getirildi.

1739 - Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı'nı sona erdiren ve Osmanlı'nın kârlı çıktığı son antlaşma olan Niş Antlaşması imzalandı.

1849 - Amerikalı yazar Edgar Allan Poe, Baltimore sokaklarında perişan bir vaziyette bulundu, hastaneye kaldırıldı.

1852 - Damad Mehmed Ali Paşa, Osmanlı sadrazamı oldu.

1912 - Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan, Osmanlı Devleti'nden 3 gün içinde Arnavutluk ve Makedonya'ya özerklik verilmesini istediler. Osmanlı, bu notayı reddedince 8 Ekimde I. Balkan Savaşı başladı.

1922 - Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasıyla sonuçlanan Mudanya Konferansı başladı.

1926 - Atatürk'ün ilk heykeli İstanbul Sarayburnu'na dikildi.

1929 - Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı ismini Yugoslavya Krallığı olarak değiştirdi.

1931 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faaliyete geçti.

1932 - Birleşik Krallık mandası Irak bağımsızlığını ilan etti.

1935 - İtalya, Etiyopya'yı işgal harekâtına başladı.

1947 - Türkiye, Uluslararası Üzüm, Üzüm Suyu ve Şarapçılık Kongresi'ne ilk kez ev sahipliği yaptı.

1952 - İngiltere ilk atom bombası denemesini Monte Bello adasında gerçekleştirerek dünyanın 3. nükleer gücü oldu.

1953 - Çanakkale açıklarında İsveç Bandıralı Naboland gemisiyle çarpışarak batan, 81 denizcinin öldüğü TCG Dumlupınar denizaltısı ile ilgili dava sonuçlandı: Naboland kaptanı 6 ay ağır hapse mahkûm edildi, Dumlupınar komutanı yüzbaşı Sabri Çelebioğlu beraat etti.

1965 - Küba lideri Fidel Castro, Che Guevara'nın emperyalizme karşı savaşmak için Küba'dan ayrıldığını açıkladı.

1966 - İstanbul'un Anadolu yakasındaki son tramvay hattı da kaldırıldı.

1967 - Kuzey Vietnam Amerika Birleşik Devletleri'nin barış görüşmeleri önerisini reddetti.

1971 - SSCB ile ABD arasında kısa adı SALT olan Stratejik Silahları Sınırlama Antlaşması imzalandı.

1973- 75 yıldan beri petrol aranan Trakya bölgesinde ilk petrol Lüleburgaz yakınlarında TPAO tarafından bulundu.

1981 - Belfast'ta, İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) tutuklularının yaptığı açlık grevi bitti. Açlık grevi 7 ay sürmüş ve 10 IRA üyesi hayatını kaybetmişti.

1984 - Devrimci Yol davası sonucu idam cezasına çarptırılan Hıdır Aslan ve İlyas Has'ın cezaları TBMM'de onaylandı.

1990 - Doğu ve Batı Almanya birleşti.

1993 - Haydar Aliyev, Azerbaycan devlet başkanı seçildi.

1994 - II. Nükleer Karşıtı Kongre İstanbul'da toplandı.

2005 - Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakereleri başladı.

2006 - THY'nin Tiran - İstanbul seferini yapan Boeing 737-400 tipi tarifeli uçağı Hakan Ekinci adlı hava korsanı tarafından kaçırıldı.

2008 - PKK militanları Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde Aktütün karakoluna saldırdı.

2009 - Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye devlet başkanlarının imzaladığı Nahçıvan Anlaşması ile Türk Konseyi kuruldu.

2010 - Almanya, Versay Barış Antlaşması'nda kabul ettiği I. Dünya Savaşı'ndan kalma savaş tazminatlarının son taksidini ödedi.

2012 - Suriye'den gelen top mermileri sonucu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 5 sivilin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye, Suriye'yi vurdu.

2013 - Gambiya, İngiliz Milletler Topluluğu'ndan ayrıldığını açıkladı.

DOĞUMLAR

1889 - Carl von Ossietzky, Alman yazar (ö. 1938)

1895 - Sergey Yesenin, Rus şair (ö. 1925)

1897 - Louis Aragon, Fransız yazar (ö. 1982)

1898 - Leo McCarey, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo dallarında Oscar ödülü almayı başarmış beş kişiden biri olan Amerikalı film yönetmeni, yapımcısı ve senarist (ö. 1969)

1900 - Thomas Wolfe, Amerikalı yazar (ö. 1938)

1901 - Hilmi Ziya Ülken, Türk felsefeci ve sosyolog (ö. 1974)

1903 - Tekin Arıburun, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1993)

1931 - Samim Emek, Türk futbolcu ve teknik direktör

1941 - Chubby Checker, Amerikalı şarkıcı

1943 - Baki İlkin, Türk diplomat

1944 - Celile Toyon, Türk oyuncu

1954 - Haluk Koç, Türk hekim ve siyasetçi

1954 - Stevie Ray Vaughan, Amerikalı gitarist (ö. 1990)

1955 - Buket Uzuner, Türk öykücü, romancı ve gezi yazarı

1964 - Clive Owen, İngiliz oyuncu

1967 - Erman Ilıcak, Türk iş adamı

1969 - Gwen Stefani, Amerikalı şarkıcı

1970 - Selahaddin Menteş, Türk hukukçu ve hakim

1970 - Zeynep Casalini, Türk-İtalyan ses sanatçısı

1972 - Kevin Scott Richardson, Backstreet Boys grubu eski üyesi

1973 - Lena Headey, İngiliz sinema oyuncusu

1973 - Neve Campbell, Amerikalı oyuncu

1973 - Uğur Dağdelen, Türk futbolcu (ö. 2015)

1978 - Claudio Pizarro, Perulu futbolcu

1978 - Gerald Asamoah, Alman futbolcu

1979 - Efe Yılmaz, maNga adlı Türk rock müzik grubun DJ'i

1981 - Zlatan Ibrahimovic, İsveçli futbolcu

1981 - Andreas Isaksson, İsveçli futbolcu

1984 - Ashlee Simpson, Amerikalı şarkıcı

ÖLÜMLER

1649 - Giovanni Diodati, Cenevreli Protestan ilâhiyatçı (d. 1575)

1685 - Juan Carreño de Miranda, İspanyol ressam (d. 1614)

1838 - Kara Şahin, Illinois ve Mississippi bölgelerinde ABD'ye direnen Kızılderili şefi (d. 1767)

1896 - William Morris, İngiliz şair, desinatör, roman ve sanat yazarı, ressam (d. 1834)

1929 - Gustav Stresemann, Nobel Barış Ödülü sahibi, Alman Weimar Cumhuriyeti şansölyesi (d. 1878)

1963 - Refet Bele, Türk asker ve siyasetçi (d. 1881)

1967 - Woody Guthrie, Amerikalı folk müzik şarkıcısı (d. 1912)

1969 - Skip James, Amerikalı Delta blues şarkıcısı, gitaristi, piyanisti ve şarkı sözü yazarı (d. 1902)

1979 - Nicos Poulantzas, Yunan-Fransız sosyolog ve felsefeci (d. 1936)

1987 - Jean Anouilh, Fransız oyun yazarı (d. 1910)

1993 - Mahmut Şerafettin Dikerdem, Türk diplomat ve yazar (d. 1916)

1998 - Roddy McDowall, İngiliz oyuncu (d. 1928)

1999 - Akio Morita, Sony'nin kurucusu (d. 1921)

2004 - Atalay Yörükoğlu, Prof. Dr., çocuk psikolojisi uzmanı

2004 - Janet Leigh, Amerikalı oyuncu (d. 1927)

2005 - Francesco Scoglio, İtalyan teknik direktör (d. 1941)

2005 - Nurettin Ersin, 18. Genelkurmay Başkanı (d. 1918)

2014 - Behcet Nacar, Türk sinema oyuncusu (d. 1934)

2017 - Celal Talabani, Iraklı Kürt siyasetçi ve Irak'ın 6. Cumhurbaşkanı (d. 1933)

2018 - Leon Lederman, Amerikalı fizikçi (d. 1922)

2018 - Yıldırım Öcek, Türk oyuncu (d. 1952)

2019 - Diogo Freitas do Amaral, Portekizin eski başbakanı (d. 1941)