Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Eylül'de yaşananlar!

19 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 19 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu?

Olaylar

1575 - Padişah III. Murat'ın görevlendirdiği Müneccimbaşı Takiyüddin Efendi'nin öncülüğünde kurulan İstanbul Rasathanesi, açıldı. Rasathane, devrin Şeyhülislamı tarafından 1580'de yıktırıldı. Araştırmacılar, rasathanenin Galatasaray Lisesi civarında kurulduğunu tahmin ediyorlar.

1893 - Yeni Zelanda Kolonisi, kadınlara oy hakkı tanıyan ilk ulus oldu. Bu atılımın öncüsü, 1866'da kadın hareketini başlatan Kate Sheppard idi.

1921 - TBMM, Mustafa Kemal Paşa'ya, Mareşal rütbesiyle Gazi unvanı verdi.

1935 - Almanya'da Yahudilerin kamu sektöründe çalışması yasaklandı.

1941 - II. Dünya Savaşı'nda Alman kuvvetleri Kiev'i işgal etti.

1944 - Finlandiya ile Sovyetler Birliği ateşkes imzaladı.

1951 - Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Türkiye ve Yunanistan'a NATO'ya katılma çağrısı yaptı.

1955 - Arjantin Cumhurbaşkanı Juan Peron, askeri darbeyle devrildi ve Paraguay'a sürüldü.

1976 - THY'nin İstanbul-Antalya seferi ile 452 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren Antalya adlı uçağı Isparta yakınlarında alçalma hatası nedeniyle Toros Dağlarına çarptı: 8'i personel 154 kişi öldü.

1979 - TMMOB tarafından, 54 ilde 736 işyerinde 100 binden fazla mühendis ve mimarın katılımıyla gerçekleştirilen büyük iş bırakma eylemi gerçekleştirildi.

1982 - İsveç'te seçimleri Sosyal Demokratlar kazandı; Olof Palme başbakan oldu.

1985 - Meksika'nın başkenti Meksiko'da meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki depremde, 10.000 ila 40.000 kişi hayatını kaybetti.

1987 - 10. Akdeniz Oyunlarında serbest güreş millî takımı, 6 altın, 1 gümüş madalya ile takım halinde şampiyon oldu.

2002 - Tel Aviv'de bir otobüse düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü. Saldırının ardından İsrail tankları yeniden Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat`ın Ramallah'taki karargahına girdi.

Doğumlar

86 - Antoninus Pius, Roma İmparatoru (ö. 161)

866 - Aleksandros, Bizans İmparatoru (ö. 913)

866 - VI. Leon, Bizans İmparatoru (ö. 912)

1551 - III. Henri, Fransa Kralı (ö. 1589)

1802 - Lajos Kossuth, Macar siyasetçi (ö. 1894)

1867 - Arthur Rackham, İngiliz kitap ressamı (ö. 1939)

1908 - Mika Waltari, Finlandiyalı yazar (ö. 1979)

1909 - Ferry Porsche, Avusturyalı otomobil üreticisi (ö. 1998)

1911 - William Golding, İngiliz yazar (ö. 1993)

1913 - Frances Farmer, Amerikalı oyuncu (ö. 1970)

1921 - Paulo Freire, Brezilyalı eğitimci (ö. 1997)

1922 - Emil Zátopek, Çek atlet (ö. 2000)

1923 - Hanzade Sultan, Osmanlı hanedanı üyesi (Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin ve Halife Abdülmecit Efendi'nin torunu) (ö. 1988)

1927 - Rosemary Harris, İngiliz oyuncu

1933 - Behiye Aksoy, Türk ses sanatçısı (ö. 2015)

1933 - Gilles Archambault, Kanadalı roman yazarı

1936 - Al Oerter, Amerikalı disk atıcısı (ö. 2007)

1941 - Cass Elliot, Amerikalı şarkıcı (ö. 1974)

1944 - İsmet Özel; Türk şair, yazar ve düşünür

1947 - Tanith Lee, İngiliz çizgi roman, bilimkurgu ve hikâye yazarı (ö. 2015)

1948 - Jeremy Irons, İngiliz oyuncu

1965 - Şükriye Tutkun, Türk halk müziği sanatçısı

1974 - Jimmy Fallon, Amerikalı oyuncu ve müzisyen

1980 - Ayşe Tezel, Britanyalı oyuncu

1978 - Mehmet Perinçek, Türk yazar ve araştırma görevlisi

1984 - Ali Ersan Duru, Türk oyuncu

1985 - Song Joong-ki, Güney Koreli oyuncu

1990 - Josuha Guilavogui, Fransız futbolcu

1991 - Waris Majeed, Ganalı futbolcu

Ölümler

1761 - Peter Van Musschenbroek, Hollandalı bilim insanı (d. 1692)

1812 - Mayer Amschel Rothschild, Yahudi girişimci, iş adamı ve Rothschild Hanedanlığı'nın kurucusu (d. 1744)

1881 - James A. Garfield, ABD'nin 20. Başkanı (d. 1831)

1960 - Zakar Tarver, Ermeni asıllı Türk siyasetçi ve radyolog hekim (Yassıada'da hapiste) d. 1893)

1968 - Chester Carlson, Amerikalı fizikçi ve mucit (d. 1906)

1985 - Italo Calvino, İtalyan yazar (d. 1923)

1985 - Sabri Altınel, Türk şair (d. 1925)

2003 - Dursun Akçam, Türk öykücü ve romancı (d. 1930)

2011 - Taylan Taylancı, Türk basketbolcu (d. 1983)

2013 - Hiroshi Yamauchi, Japon iş adamı (d. 1927)

2015

Jackie Collins

Marcin Wrona, Polonyalı senarist ve yönetmen (d. 1973)

2018 - Ferdi Merter, Türk tiyatro, sinema oyuncusu, yazar ve yönetmen (d. 1939)