Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?

Türk futbolunun efsane ismi Tanju Çolak, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de forma giyen yabancı futbolcuların maaşlarında sadece %15 indirime gittiğini söyledi ve sert eleştirilerde bulundu.

Konu ile ilgili Haberler.com'a açıklamalarda bulunan tecrübeli futbol adamı, Avrupa'daki kulüplerde oynayan futbolcuların yüzde 70'e varan indirimler yapmasını referans göstererek yapılan indirimin çok az olduğunu belirtti ve Süper Lig'deki tüm futbolcu, teknik adam ve yöneticilere çağrı yaptı.

"İNDİRİM YAPMAYIP, BURUNLARINDAN KIL ALDIRMIYORLAR? DALGA MI GEÇİYORLAR?"

Futbolcuların giydikleri formaya saygı duymadığını söyleyen Çolak, "Futbolcularda forma aşkı bitmiş. Tek dertleri para para para. Ronaldo maaşında 10 milyon euro indirim yapıyor, Barcelonalı futbolcular maaşlarından yüzde 70 kesiyor ama Türkiye'deki futbolcular sadece yüzde 15 indirim yapıyor. İngiltere, İtalya, İspanya gibi liglerde maaş indirim ortalaması yüzde 50'ye çıkmışken, bizde neden bu seviyelerde? Hiçbir futbolcu burnundan kıl aldırmıyor. Dalga mı geçiyorlar bizimle?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"DEMEK Kİ KULÜPLERİN PARALARI ÇOK"

Bu konuda yöneticilerin hatalı olduğunu dile getiren efsane golcü, "Hata futbolcularda değil, onları getirip böyle kontratlar verenlerde. Ülkede 14 yabancı serbestliği var ve kriter yok. Kulüpler neden susuyorlar, paraları mı çok? Demek ki para sorunları yok, ben öyle görüyorum. Futbolcular hem 'Maçları oynamayalım' diyerek kolaya kaçıyorlar hem de paralarını istiyorlar. Kulüpler nasıl ödeyecek bu parayı? Yayıncı kuruluş ödeme yapmazsa, taraftar maça gitmezse, sponspor kaçarsa kulüpler nasıl para kazanacak? Çok abes şeyler bunlar" dedi.

"MUSLERA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Galatasaray'da bir tek Muslera'yı ayrı tuttuğunu söyleyen Tanju Çolak, "Muslera'ya teşekkür ediyorum. Kendisi A plus futbolcu. Bu süreçte yaptıklarıyla bunu tekrar kanıtladı" şeklinde konuştu.

TEKNİK ADAMLARA SESLENDİ: SESSİZ KALMAYIN, ÖRNEK OLUN

Altın Ayakkabı sahibi efsane golcü, başta Fatih Terim ve Şenol Güneş olmak üzere Türk teknik adamlara seslenerek sessiz kalmama çağrısı yaptı ve "Türk teknik direktörlere sesleniyorum. Neden sessiz kalıyorlar, neden indirime gitmiyorlar? Fatih Terim, Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Erol Bulut, hepsinin indirime gidip örnek olması lazım" ifadelerini kullandı.

"BEN F.BAHÇE'YE PARA İÇİN GİTMEDİM, HERKESİN 10 KATI FEDAKARLIK YAPTIM"

Futbolculuğu döneminde taraftarların, Fenerbahçe'ye para için gittiği iddiasıyla kendisini eleştirdiğini ancak bunun doğru olmadığını herkesin gördüğünü söyleyen efsane futbol adamı, "Benim Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye para için gittiğim söylendi. Para için gitmediğim ortada. Taraftarlara sesleniyorum, neden sessiz kalıyorsunuz? Futbol ekonomisi böyleyken bu futbolcuları kınamıyorsanız, susuyorsanız, demek ki destekliyorsunuz. Bu nedenle bana bir şey söyleme hakkınız yok. Ben zamanında tüm fedakarlıkları yaptım. Hatta herkesin yaptığının 10 katını yaptım. Bunu herkes biliyor. Türkiye'deki yabancı futbolcular Ronaldo'dan, Messi'den, Neymar'dan daha büyük futbolcu mu bunlar da az indirim yapıyorlar? Hem karakter olarak hem de futbolculuk olarak tırnakları olamazlar. Biz doğruyu söylerken 9 köyden kovmaya çalışırlar. İşte burası Türkiye" diyerek sözlerini noktaladı.