Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı

Kayseri'de Ercan T. ve eşi Sibel T'nin Kayseri Aile Mahkemesi'nde görülecek boşanma davasının ikinci duruşması için taraflar ve yakınları duruşma salonunun olduğu kata geldi. Bir tarafta davayı açan Sibel T, kız kardeşi A.S, tanığı M. A. ile avukat Mahmut Seydi Arık yer aldı. Karşı tarafta ise Ercan T, annesi, iki kardeşi ve patronu yer aldı. Hürriyet'in haberine göre M.A, tanıklıktan çekilmesi için Ercan T. ve kardeşleri tarafından tehdit edildi. Gerilim, dakikalar içinde büyüdü. Av. Arık araya girince yüzüne darbe aldı. Olaydan hemen sonra polisler üç kardeş ile Ercan T.'ın patronunu Halit Ş. gözaltına aldı. Şüphelilerden Adnan T. (43), Recep T. (36) ve Halit Ş. (49) 'kasten yaralama ve kamu görevlisine görevini yaptırmama' suçlaması ile tutuklandı.

"EŞİM İLE İLİŞKİSİ VAR"

Olaya ilişkin hazır emniyet fezlekesi ise boşanma davasının ilginç ayrıntılar içerdiğini ortaya koydu. Aynı zamanda Kayseri'deki ünlü bir restoranın da sahibi olan Halit Ş. emniyet ifadesinde şunları söyledi: "M.A'ya, 'Neden yalancı şahitlik yapıyorsun. Ayıp değil mi salonda sana yemin ettirecekler' dedim. Bu esnada, yanımıza gelen Adnan T, M.A'ya 'Sen benim kardeşimi tanımadan neden iftira atıyorsun. Kardeşim, sabah işine akşam evine gelen bir insandır' dedi. M.A. da Adnan'a hitaben, 'Benim eşim ile Ercan T'nin ilişkisi var' diye söyledi. Adnan da sesini yükselterek 'Yalan söyleyerek terbiyesizlik yapma' dedi. Bu esnada avukat Mahmut Seydi Arık koşarak yanımıza geldi"

"ALAYINIZI ÖLDÜRÜRÜZ' DİYEREK TEHDİT ETTİLER"

M.A. ise ifadesinde tanıklık yapmaması için tehdit edildiğini öne sürerek "Halit Ş. ve Adnan T. koluma girdiler. 'Sizin feriştahınızı keseriz, seni ve avukatını öldürürüz. Ercan'la alıp veremediğin, karın ağrın nedir. Senin burada ne işin var. Tanıklık yapmayacaksın. Alayınızı öldürürüz' diyerek tehdit ve hakarette bulundular" şeklinde ifade verdi. M.A. avukat Arık'ın kendisini kurtarmaya çalışırken Recep T. tarafından darp edildiğini anlattı.

TANIĞI İLE ARASINDAKİ CİNSEL İÇERİKLİ YAZIŞMALAR DAVA DOSYASINA GİRECEK

Edinilen bilgilere göre avukata yönelik darp olayının yaşandığı dava, çekişmeli boşanma davası olarak açıldı.13 yıl önce evlenen iki çocuklu çift arasında mal paylaşımı ile ilgili de anlaşmazlık bulunuyor. Tanık olarak dinlenmesi talep edilen M.A'nın eşi ile Ercan T. arasındaki cinsel içerikli yazışmaları gördüğü öğrenildi. M.A'nın duruşmada eşi B.A. ile Ercan T. arasındaki ilişkiyi açıklayacağı kaydedildi. B.A. ile Ercan T. arasında geçen cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarının ise dava dosyasına sunulacağı öğrenildi. Öte yandan, T. çiftinin tanıkları olarak dinlenmeleri istenen M. A. ve B. A. arasındaki boşanma davasında ise sona gelindiği belirtildi.

"BENİM DE DELİLLERİM VAR"

Ercan T. ise M.A.'nın eşi ile ilişkisi olduğu yönündeki sözlerine ilişkin "Böyle bir şeyi niye söyledi bilmiyorum. Bu onun karakterini gösterir. M.A. eşimin tanığı. Eşi B.A. ise benim tanığım. Benim de bir takım delillerim, tanıklarım var. Bunlar da zamanı gelindiğinde mahkemeye sunulur" dedi.